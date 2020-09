Češi letos ve velkém propadli jízdě na kole. Během koronavirové epidemie se vyprodaly sklady cyklistických obchodů a i na přeplněných cyklostezkách je znát, že do pedálu se opřeli i ti, kterým tento pohyb byl dříve cizí. Jaká kola kupujeme a kam na nich jezdíme? Naučili jsme se konečně nosit helmy? A vůbec, jak se u nás cyklistům žije?

Co Čech, to cyklista? Koronavirus razantně zvedl zájem o kola, až došla. Část z nich podle prodejců nikdy nevyjede

Rádi o sobě prohlašujeme, že jsme národem cyklistů. Jízdní kola vlastní v podstatě každá rodina, jezdíme na cyklodovolené, účastníme se cyklistických závodů. Epidemie koronaviru naši cyklistickou vášeň ještě znásobila.

„Obecně zájem o cyklistiku roste každým rokem, což potvrzují i samotní výrobci či dovozci zahraničních značek na svých prezentacích. Nicméně to, jak skokově vyskočil zájem o kolo při omezeních kvůli pandemii, nečekal snad nikdo,“ říká Kája Polívková, několikanásobná mistryně světa v kvadriatlonu (k triatlonové kombinaci plavání-kolo-běh se přidává kajak) a zakladatelka webu Dámy na kole. „Je to celosvětový trend a vlastně to má jednoduchou logiku: Lidi měli víc času na sebe, na své rodiny, na druhou stranu se omezilo cestování. Snaha trávit čas aktivně, vymyslet zajímavou náplň na dovolenou vedla mnoho lidí k ,objevení‘ cyklistiky.“

Razantní nárůst prodejů v rámci epidemie potvrzuje i Petr Kameník, majitel prodejny Bike Puzzle: „Boom přišel okamžitě, jakmile bylo možné oficiálně otevřít prodejnu po opatřeních. Hned tento první den se u nás tvořily fronty a lidé nakupovali jak zběsilí. První den jsme prodali zhruba patnáct kol a velké množství doplňků. V následujících dnech po znovuotevření tempo prodeje nepolevovalo. Prodeje v dubnu, květnu a červnu byly téměř