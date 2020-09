Notes: Co kdo kde nakládal? A jak naložilo ministerstvo? A nakonec tip, o kterém média mlčí

S téměř každým novým vynálezem, objevem nebo zjištěním se ozývají vlny kritiků. Parním lokomotivám se přičítalo, že způsobují neplodnost, a když se zavedly bezpečnostní pásy, byli tací, kteří je odmítali používat, protože nechtěli být svázaní. A i dnes se zvedají kritické hlasy proti opatřením jako roušky nebo vakcíny.

Naopak český malíř Alfons Mucha byl, jak o něm mluví jeho (částečně) duchovní nástupce, programátor Daniel Sýkora, takzvaný early adopter. Ten typ člověka, který když tuto analogii převedeme do novodobé perspektivy, měl v době kazet minidisky a teď se po ulicích prohání po elektrické jednokolce. Zkrátka někdo, kdo se nových technologií nebojí a jde jim vstříc.

Daniel Sýkora s kolegy vypracoval mimo jiné nástroj zvaný EbSynth, který dokáže rozpohybovat obrazy či statické snímky. Potřeba jsou, zjednodušeně řečeno, dva vstupní elementy: to, jak má být „obraz“ namalovaný, a to, jak se má hýbat. Výsledkem jsou například pohyblivé dámy z plakátů Alfonse Muchy nebo samotný portrét umělce. O stresu i zadostiučinění, které tvorbu takových děl doprovázejí, mluví muž, který pracoval i pro Walta Disneyho, v rozhovoru s Lenkou Vrtiškovou Nejezchlebovou.

Pokud jste se dodnes o podobné projekty nezajímali a zajímá vás nástin toho, čeho jsou algoritmy schopny, můžete si to vyzkoušet i na vlastním počítači, na kterém čtete právě tento Notes. Například tento nástroj dobarví pomocí strojového učení černobílé fotografie. Výsledek není dokonalý, ale jak se říká mezi námi lidmi, snaží se. Tento algoritmus naopak vytváří z náčrtů obrázky koček. A opět má dva vstupní zdroje: přehled o tom, jak fotografie koček vypadají, a vaši kresbu. Jak ale při jeho používání nejspíš zjistíte sami, není to tak jednoduché!

Mí kolegové Petra Procházková a Lukáš Prchal však poslední dva dny na tvorbu imaginárních koček čas neměli. Šli totiž po stopách záhadného kamionu, který podle běloruské televize Nexta z české zbrojovky odvážel granáty, jimiž běloruský prezident Lukašenko údajně potlačuje povolební demonstrace. Jak zjistil Deník N, není to pravda. Nicméně nejsme jediní, kdo si na tento mezinárodní transport posvítil. Kamion je právě zaplombovaný a kontrolují ho celníci. Proč tomu tak je a proč mí kolegové téměř probděli noc, popisují i v podcastu Studio N.

Kromě naloženého kamionu dnes naložilo na tiskové konferenci i ministerstvo zdravotnictví. To oznámilo, že pátkem počínaje jde většina regionů do oranžové zóny na takzvaném semaforu. Spletli se, oranžových je pouze 11 českých regionů a zprávu později napravili. Hodně regionů ale zezelenalo, což také není dobrá zpráva. A s ní jdou ruku v ruce také nová opatření. Hospody například musejí od pátku zavírat o půlnoci a žáci druhého stupně budou muset nosit roušky i při výuce. Situace není dobrá, přiznal ministr zdravotnictví, i když jsou volby za rohem. A připustil, že měl trvat na rouškách, i když ho za to předseda hnutí ANO kritizoval. Ale i sám předseda Andrej Babiš přiznal, že byla chyba, že Ústřední epidemiologická komise nezasedala už během léta. Bez špetky ironie oceňuji takovou sebereflexi. Jen mohla přijít dříve.

Co je ještě dobré vědět do dalších dnů

Vedení WTA podle informací Deníku N oslovilo Český tenisový svaz s tím, jestli by turnaj nemohl proběhnout v Praze. Ten se měl původně konat v čínském Šen-čenu, jenže Čína do konce roku zakázala veškeré mezinárodní sportovní akce na svém území.

„Vysoká, neproniknutelná, krásná“ nejsou slova z žádného milostného dopisu. Ale z proslovu (tehdy ještě) prezidentského kandidáta Donalda Trumpa. Mluvil o plánované zdi Spojených států na hranicích s Mexikem. Jak si na tom zeď stojí o čtyři roky později, shrnuje Tomáš Nídr.

A i zítra vychází tištěný Deník N. Kdybyste ho mezi ostatními tituly v trafice nemohli najít, vypadá takhle:

A co se v něm dočtete?

– Stovky seniorů v jednom sále tleskaly Babičce roku

– Vojtěch: Nezavést roušky ve třídách bylo z dnešního pohledu chybou

– Běloruský kamion granáty v Česku nenakládal

– „Vysoká a krásná.“ Jak si roste Trumpova zeď před volbami

– Ptali jsme se 22 odborníků na opatření vlády i další vývoj v ČR

– Komentář: Smutný osud Hongkongu a nadějeplné proroctví baronky Thatcherové

– Festival Divadlo Plzeň pojatý jako tanec mezi zákazy a nákazou

Kontext N:

– Nehrát si na spasitele aneb Hledání českého konzervatismu pro 21. století

– Válečná fotografie mě zmuchlala jako kousek papíru, říká Jan Grarup

– Pandemie a budoucnost českých médií

A nakonec tip do koronavirových dní. Je tak jednoduše geniální a geniálně jednoduchý, až se divím, že není součástí běžného povědomí. Od roku 2009 platí zákaz rtuťových teploměrů. Nahradily je nové, galliové, kvůli nebezpečné povaze rtuti. Tento zákaz s sebou ale přinesl jednu velkou nevýhodu: pokud chcete teploměr tzv. sklepat, zjistíte, že na rozdíl od těch rtuťových to lze jen velice těžko. A pokud se vám nechce investovat do teploměru digitálního, ale ve světle celosvětové pandemie zjišťujete, jestli nemáte teplotu, stačí vsunout teploměr úzkou stranou napřed do ponožky a párkrát zatočit. Vytvoříte tím malou odstředivku a teploměr se sklepe naprosto bezchybně. Jen dejte pozor, abyste v ponožce neměli díru! (Tento tip ocení zejména rodiny s více dětmi, z nichž každé chce změřit.)

To je pro dnešek vše. Příjemné čtení vám přeje Adam Hecl.