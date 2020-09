Česko se stává centrem praní peněz. Zločinci sem přesouvají miliardy z Pobaltí

V Česku se ve velkém perou peníze. Finančnímu systému to přináší zvýšené riziko, nestabilitu, zesílený dohled mezinárodních finančních institucí i nedůvěru vůči české koruně. Pokud s tím kompetentní české orgány nezačnou něco dělat, může nastat podobná bankovní krize jako koncem 90. let.

„Nemám pro to žádný přímý důkaz, ale různí bankéři mě bohužel mimo záznam upozorňují, že se to (praní peněz, pozn. red.) opravdu děje. Mají za to, že příliv špinavých peněz je způsobený