Studio N: České granáty pro Lukašenka? Fake news a politická nezodpovědnost

Pobouřené reakce vyvolaly snímky kamionu s běloruskými značkami, který údajně včera vjel do areálu zbrojovky v Bojkovicích na Zlínsku. Zbraně se totiž už řadu let kvůli evropskému embargu Bělorusům prodávat nesmějí. Fotky, které rozšířila mimo jiné běloruská nezávislá televize Nexta, nabraly tisíce sdílení a opozice už přišla s požadavkem, aby české orgány údajné porušení embarga vyšetřily. Lukáš Prchal a Petra Procházková zjišťovali, co je na tom pravdy.