Festival Divadlo Plzeň pojatý jako tanec mezi zákazy a nákazou

Plzeňský festival Divadlo je obvykle uznáván coby nejprestižnější česká divadelní přehlídka; jeho domácí část totiž plní (i když jen neoficiálně) roli tzv. showcase, na níž je předvedeno to nejlepší z uplynulé sezony. Zahraniční část obvykle zahrnuje jednoho nebo dva slovenské hosty plus další produkce, často takové, které by si jiné festivaly dost dobře nemohly dovolit z finančního hlediska.