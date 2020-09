Hledá se český konzervatismus pro 21. století. Značka: nefalšovaný

Od nálepky fašisty a ruského špióna, k přirovnáním k rodinnému lékaři až po politické rychlokvašky. S pojmem konzervatismus se v české veřejné debatě pojí mnoho pozitivního i negativního. Co to ale opravdu dnes znamená? A co přesně jsou hodnoty a tradice, o kterých se tolik mluví? Odpovědi na tyto otázky jsme se vydali hledat spolu s českými konzervativci.

„Kdyby to bylo povolání, byl by konzervativec doktor, rodinný lékař. Skeptik, který ví, že jsou i nevyléčitelné nemoci a ty vyléčitelné se vracejí. Uvědomuje si, že nakonec všichni umřeme, nic moc neslibuje, ale vždycky přijde pomoci,“ vysvětluje Petr Pithart s tím, že socialista je pro něj naopak sebevědomý plánovač a inženýr, liberál spíš úzkostlivý preventista a hygienik.

„Konzervativec si vždycky dovede představit, že by mohlo být ještě hůř, a proto se nežene do žádných radikálních změn, notabene revolucí,“ pokračuje bývalý předseda české vlády a senátu. Konzervatismus by měl podle Pitharta spojovat, co je ve společnosti rozdělené a rozpadlé: „Začít se musí uchováváním toho, co dosud slouží a funguje,“ dodává někdejší představitel Občanského fóra.

Ovšem pohledy na to, co přesně je hodno uchování a v čem tkví esence českého konzervatismu, se liší a správné