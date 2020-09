Lidský faktor je složitý. Chytrá karanténa funguje, když nechybují aktéři, říká důstojník Šnajdárek

Během rozhovoru sledoval videokonferenci a dorazily mu desítky e-mailů. Na chytrou karanténu se v posledních týdnech valí silná kritika a její klíčový muž Petr Šnajdárek z generálního štábu pro Deník N vysvětluje, jak projekt zápolí s lidským faktorem a proč se některé věci nedaří tak, jak by sám rád. (Rozhovor vznikl před rezignací ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.)

Abychom se pohybovali ve správném kontextu: chytrou karanténu jste designoval vy a další vojáci, pak řízení převzalo ministerstvo zdravotnictví a pak jste byli povoláni zpět. Je to tak?

Dá se říci, že to takto je. Jen upřesním, že u začátku projektu byli lidé z iniciativy covid19cz kolem pana Petra Šimečka. Nabídli elektronické řešení od vzpomínkových map po systém řízení, zjistili, že to nebude úplně jednoduché, spolupracovali jsme s nimi spolu se zástupci NAKIT (Národní agentury pro komunikační a informační technologie, pozn. red.), než na přelomu května a června projekt převzalo ministerstvo.

Co se nezdařilo, že byli vojáci povoláni zpět?

Za armádu jsme před předáním popsali, co se musí nastavit a změnit. Pomáhal nám nouzový stav, věci se řešily direktivně – navrhli jsme opatření, profesor Prymula to projednal na ministerstvu, ministr zdravotnictví schválil. Tak vznikla třeba celorepubliková elektronická žádanka nebo systém jednotného hlášení výsledků z odběrových míst a laboratoří. Začalo se pracovat na propojení hygien. Tyto úkoly jsme předali ministerstvu zdravotnictví v červnu s plánem, že implementace bude do konce září.

Pracovalo se na tom, ministerstvo zdravotnictví mělo dle usnesení vlády z 25. května začít budovat pohotovostní operační centrum, které má zvládat zdravotní hrozby. Neměli na to ale