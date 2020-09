Best in covid. Andrej Babiš sjíždí druhou vlnu pandemie

Jak díky českému premiérovi všichni dobře víme už od začátku března, „Itálie to nezvládla“. O půl roku a půl bilionu korun později se Česko stává růstovým šampionem Evropy pro podzimní sezonu, ale Andrej Babiš už neříká, že Česko to nezvládlo. Naopak uklidňuje, že navzdory strmě rostoucím křivkám není třeba propadat panice. Bohužel prognózy dalšího vývoje vůbec nejsou optimistické a není to náhoda. Plnou politickou odpovědnost za to nese, jak sám prohlásil už na jaře, premiér Andrej Babiš.

Už ve chvíli, kdy se premiér povyšoval nad Itálii, která posloužila jako první nárazník epidemie, šlo o nevkusné hloupé machrování místo soucitu, solidarity a pomoci ve chvíli, kdy jsme situaci teprve sami začínali řešit. Přitom jak se ukázalo později, české sklady s ochrannými pomůckami byly navzdory ujišťování ministra zdravotnictví prázdné. Situaci museli ve strachu a nejistotě svépomocí zachraňovat občané, kterým vláda uprostřed nouzového stavu milostivě otevřela galanterie, aby mohli šít roušky.

Co vláda udělala rychle a jasně, byl úvodní totální lockdown. Ten zabránil, aby se epidemie hned roztočila do italských, britských nebo amerických rozměrů. O způsobu provedení by se jistě daly vést dlouhé diskuse poválečných generálů, ale nejhoršímu se podařilo zabránit efektivně. Jiná pozitiva se však hledají těžko.

Premiér nejdříve podlehl