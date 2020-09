Sérioví vrazi, válka a městské plánování. Tři celebrity dokumentárního filmu na festivalu v Benátkách

Starosta amerického města, obyvatelé Blízkého východu devastovaného válkami a psychiatrička zkoumající sériové vrahy. To jsou hlavní postavy tří nejvýznamnějších dokumentární filmů z letošního benátského festivalu.

Základem programu benátského La Biennale byla letos osmnáctičlenná, kvalitativně značně rozkolísaná hlavní soutěž. Dominují v ní samozřejmě hrané filmy – převážně z Evropy, ale i z Íránu, USA, Indie nebo Ázerbájdžánu. Ale v programu se sešly také tři celebrity dokumentárního filmu. Každá z nich nabízí jiný pohled na to, jak s možností vypovídat o našem světě naložit.

Muž na radnici

Frederick Wiseman, americký režisér, který letos oslavil 90 let, se proslavil filmy zevrubně portrétujícími instituce a skrze ně americkou společnost vůbec. Slavný je jeho film Nemocnice z roku 1970 odehrávající se v newyorském Metropolitan Hospital Center nebo ještě starší Zákon a pořádek zachycující práci kansaské policie. Zatím poslední film, který byl uveden v Česku, tedy Ex Libris: knihovny New Yorku (2017), přinášel rozsáhlý portrét knihoven coby nejen kulturních, ale také komunitních center života americké společnosti.

V Benátkách Wiseman premiéroval novinku Radnice (City Hall). Čtyřapůlhodinový film portrétuje Boston skrze městské plánování, strukturu rozpočtu, sociální služby, bydlení, dopravní infrastrukturu. Ale hlavně skrze debatování a hledání cest ke zlepšení. „Chceme věci veřejné zanechat v lepším stavu, než v jakém se nám dostaly do rukou,“ říká doslova starosta Martin J. Walsh.

Demokratický politik irského původu působí velmi věrohodně v tom, jak usiluje o rovné příležitosti a spravedlivou správu města, ve kterém běloši tvoří 45 % obyvatelstva, a jeho vedení se v základních ideálech rozchází se současným šéfem Bílého domu. Do Trumpa se politik ale přímo nenaváží, jeho jméno nepadne, ani když se letmo zmíní o současné „erozi lidských práv“ nebo o tom, že je znepokojen, co se v Americe děje na federální úrovni.

V době vybičovaných emocí kolem hnutí Black Lives Matter a koronavirové krize se