Demonstrantka omluvu od Babiše nevymohla. „Jeho lžím o našem uplacení uvěřil i můj táta,“ říká

Lidé budou lživým výrokům Andreje Babiše o uplacených demonstrantech nadále věřit, komentuje verdikt Krajského soudu v Praze Jana Filipová, která neuspěla s žalobou na premiéra. Proti pravomocnému rozhodnutí podá dovolání k Nejvyššímu soudu. „Já to takhle nenechám, budu bojovat za pravdu dál,“ říká v rozhovoru pro Deník N. Pokud bude šéf ANO kandidovat na prezidenta, přihlásí se prý do voleb také.

Krajský soud řekl, že se vám Andrej Babiš nemusí omlouvat. Jak rozsudek hodnotíte?

V každém případě bude dovolání.

Obrátíte se tedy na Nejvyšší soud.

Určitě. Já to takhle nenechám. Se závěry paní předsedkyně soudu se neztotožňuji. Určitě to budeme rozporovat a určitě se budeme hájit a bojovat za pravdu dál, protože demonstranti jednoznačně placení nejsou. To, že někdo z titulu funkce premiéra tvrdí opak, je špatně.

Připouští tím justice, že premiér mohl mít pravdu? Nebo že nemáte důvod cítit se dehonestována? Nebo že není trestné člověka dehonestovat?

Z mého laického pohledu paní předsedkyni vadilo, že jsem nedostatečně prokázala svoji legitimitu tento soud vůbec začít. S tím, že jsem nedostatečně doložila, jakým způsobem mě Babiš svými výroky dehonestoval. Uvedla, že jsem si v podstatě vydobyla satisfakci sama tím, že od té doby vystupuji ve veřejném prostoru. Že i v médiích mám prostor pro vyjádření svých názorů. A že tím pádem jsem se jakoby sama snažila o očištění jména demonstrantů.

Jana Filipová podala žalobu na Andreje Babiše kvůli jeho výroku ze srpna 2018. Premiér tehdy o lidech, kteří – včetně Filipové – proti němu protestovali, řekl, že jsou placení. Loni v září uspěla u Obvodního soudu Praha-západ. Krajský soud v Praze ale dnes verdikt zvrátil.

Jinými slovy – že vás Andrej Babiš proslavil?

Asi by se to tak dalo říct. Ale popravdě řečeno, já jsem před dvěma lety po ničem takovém netoužila. To zaprvé. Zadruhé, já můžu pořádat sto demonstrací za měsíc a Babišovým příznivcům vysvětlovat, že demonstranti nejsou placení. Ale dokud to nebude donucený říct nebo napsat do nějaké omluvy, ti lidé tomu neuvěří.

Pro ně jsem placená demonstrantka a člověk, který lže a napadá jejich vysněného politika. Proto musí zaznít soudní rozhodnutí o tom, že