Na COVID doplatí nejslabší, MAGNA jim nepřestává pomáhat

Pandemie zasáhla bohaté i chudé. Vyspělé země i ty, které trpí humanitární krizi. Ve vyspělém světě jsme se zavřeli do sebe, posílili zdravotnictví, nakoupili přístroje i ochranné prostředky. Dnes už nikomu z nás ani jen nenapadne, že by nebyly v obchodech či v lékárnách dostat roušky. Že by nebyl dostatek testů na COVID. Že bychom se obávali takového přírůstku těžkých případů, který by paralyzoval zdravotnictví. Opatření jsou cílenější a lokalizovanější. I proto se nám zdá, že druhá vlna je jiná než ta první. V chudých zemích byl nástup pandemie pomalejší. No o to větší může mít následky na životy jejich obyvatel.