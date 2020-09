Sebetrasování vyzkoušíme na Olomoucku. Hygiena nakaženým stejně zavolá, ale hovor bude rychlejší, popisuje Dzurilla

Příští týden má být spuštěn pilotní projekt takzvaného sebereportování. Systém by měl ulehčit přetíženým hygienikům, kteří nestíhají trasovat kontakty lidí pozitivně testovaných na covid-19. „Když budeme mít předvyplněný formulář, celý proces se hodně zrychlí,“ říká v rozhovoru pro Deník N Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro IT technologie.

Ministerstvo zdravotnictví chystá takzvané sebetrasování. Jak přesně to bude vypadat?

Říkáme tomu spíše sebereportování. Například mi zavolá známý a řekne: „Byli jsme spolu včera a minulý týden jsem byl s někým, kdo je pozitivní. Jsi můj kontakt, dávej si pozor.“ Tohle se děje běžně. A když už si pozitivní lidé dělají inventuru kontaktů a dávají si myšlenky dohromady, chceme toho využít. Vyplní to do formuláře, který nám pošlou, a my to dokážeme využít v rámci epidemiologického šetření.

Epidemiolog totiž rovnou v rámci hovoru uvidí, co je vyplněné, tím pádem se doba hovoru zkrátí minimálně o přepisování, diktování, když se něco ověřuje, a podobně. Tady už bude mít jméno, příjmení, e-mail, den setkání a okolnosti kontaktu. Takže to společně s pozitivním člověkem projede, řeknou si, které kontakty jsou epidemiologicky významné, a bude je proto třeba kontaktovat a poslat na testy.

Zmínil jste jméno, příjmení, e-mail. Co vše bude potřeba v rámci sebereportování o každém kontaktu vyplnit?

Pořád to ladíme, ještě nemáme finální verzi. Zajímat nás bude