SPD rudne, vedení mi nezvedá telefon. Politika mi stačila, říká Okamurova poslankyně Levová

Poslankyně SPD Jana Levová výrazně kritizuje poměry v hnutí Tomia Okamury. Strana je podle ní „rudější než komunisté“, chybí jí hluboká vnitřní diskuse a z vedení s ní prý nikdo nekomunikuje. Zastává se i jiné zákonodárkyně Terezy Hyťhové, která odešla do Trikolóry. „Já hnutí opustit neplánuju, ale určitě už nebudu kandidovat do Sněmovny. Politika mi stačila,“ říká v rozhovoru pro Deník N.

Na sociálních sítích jste se zastávala Terezy Hyťhové a teď jste přišla s tvrzením, že Okamura „obšlehnul“ program od republikánů. Vy jste tedy v hnutí nespokojená?

Hnutí je živý organismus, který se vyvíjí. Myslím si, že je hnutí jiné, než když jsem do něj vstupovala. Změnilo se personálně, a dokonce se proměnilo i jeho chování. Já jsem pravicová a myslím, že hnutí už je levicovější než KSČM. To je pro mě ten problém. Snažím se v hnutí udržovat pravicové směřování, ale moc se mi to nedaří.

Mluvila jste o tom s vedením hnutí?

Nemluvila jsem o tom s předsedou klubu (poslanců SPD Radimem Fialou, pozn. red.), ale hovořila jsem s ním o jiných problémech. Tohle konkrétně jsem kolegům několikrát zmínila v rámci diskuse o hlasování k nějakému zákonu. Řekla jsem jim, že jsou rudější než komunisti. Nikdo na to nereagoval. Když jsem měla o hlasování jinou představu než vedení, řekla jsem to.

Týká se to i příspěvku pěti tisíc pro seniory, který se včera SPD snažila s vládními stranami protlačit (Sněmovna zatím návrh neschválila, pozn. red.)?

Já bych ho nepodpořila, kdybych tam seděla.

Plánujete hnutí opustit, nebo jak teď budete postupovat?

Hnutí opustit neplánuju. Myslím si, že nebyly vyčerpané všechny formy komunikace k tomu, abychom si to vysvětlili.

Přesto jste projevila pochopení při odchodu poslankyně Hyťhové do Trikolóry.

Terezy Hyťhové jsem se zastala z obyčejných, lidských důvodů. Vím, že je to holka, která