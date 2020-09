Notes: Umbaba ú, umbaba ú, krrálovské reggae a krrásné číslo R, kterré nás povýšilo nad prrůměr

Z dnešních virtuálních rubrik

Kvůli pandemii covid-19 byla společnost obohacena o řadu nových pojmů, ba celých oblastí poznání. Najednou to vypadá, že kde kdo je amatérským epidemiologem a že k tomu statusu stačí být třeba zubař nebo i jen pilný čtenář facebookových diskusí. Jedním z těchto nových pojmů je reprodukční číslo R, které udává, kolik lidí se nakazí od jednoho přenašeče infekce. Na počátku epidemie to vypadalo, že na hodnotě tajemného R závisí celý průběh epidemie. Nyní ale vyvstává na povrch, že ne každý z odborníků umí tento pojem a křivky s ním spojené správně používat, ale i že dnes máme mnohem propracovanější způsoby než redukci složité problematiky na jediné číslo.

Písmeno R je ale také značka zpátečky na řadicí páce. Právě zpátečku zařadila řada amatérských fotbalových klubů v domácím poháru. Odrazuje je nutnost platit celému týmu testy na koronavirus i riziko kolektivní nákazy.

Čau, lidi, víte, že si premiér k vylepšování image svého hnutí půjčuje i vládního zmocněnce Vladimíra Dzurillu, který má na starost také chytrou karanténu? Není to úplně košer. Když jsme se na to chtěli přeptat Úřad vlády, dozvěděli jsme se spíše o nedostatcích jeho mluvčí na poli deskriptivní geometrie… no posuďte sami v příslušném článku.

Člověk by si myslel, že boj proti inkluzi je jen vějičkou extremistických stran a hnutí… a ejhle: ministerstvo školství připravilo novelu vyhlášky o inkluzi. Kdyby byla přijata, přijdou školy o peníze pro asistentky pro řadu dětí se speciálními potřebami, jejichž diagnózy se nevejdou do tabulek. Co je špatně, vysvětluje odbornice Lenka Hečková.

Co má Česko společného s Arktidou? Geograficky bychom si asi neškrtli. Ale máme na Špicberkách vlastní výzkumnou loď a stanici. A nyní se navíc chceme stát pozorovatelskou zemí v Arktické radě, která toto území dozoruje. Zatím jsme tam vědecky zkoumali řasy a tání ledovců, jenže v sázce jsou i ložiska nerostných surovin. Pak už začíná být bílý kontinent na severu zajímavější.

Čínský telekomunikační gigant Huawei opět narazil na „vzteklý červený kousek uvnitř Evropy“. Ukázalo se, že se pro něj nevyvíjí příznivě prověrka u Národního bezpečnostního úřadu, a tak vzal raději žádost o prověrku zpět a bude usilovat o prověrku nižšího stupně.

V americkém Portlandu dosud neutichly nepokoje vyvolané zavražděním George Floyda policistou, kde zadržený nemohl dýchat tak dlouho, až se udusil. Nyní nemůže dýchat celý Portland. Je totiž zahalen exhalacemi z rozsáhlých lesních požárů, které sužují okolní lesy. Do situace se vložil i prezident Trump, který svým typickým způsobem popřel tvrzení vědy a očekává globální ochlazování.

Pozorovatelé amerických prezidentských voleb upozorňují na jedno riziko: účast ve volbách mají ztíženu spíše ti občané, kteří by patrně volili Bidena, například rasové menšiny. Může se jednat až o milion hlasů.

Maďarsko, které uzavřelo kvůli epidemii hranice, čelí kritice, že za tím stojí spíše politické důvody. Výjimku (po předložení platných testů) mají totiž občané z V4. Orbán tak chce prý utužovat vztahy mezi těmito zeměmi.

Česká vláda druhou vlnu koronakrize evidentně nezvládla. Přesto, jak rozvádí Jan Moláček ve svém komentáři, zřejmě nepřijde o své voliče. U populistických stran to tak bohužel chodí. Tento text lze dobře párovat s komentářem Fedora Gála o souvislostech mezi politickým populismem a psychopatií.

A na závěr trochu kultury, ale ani ta dnes nebude úplně povznášející. S režisérem Bohdanem Slámou jsme hovořili o jeho filmu Krajina ve stínu. A také o internetových trollech a zoufalcích.

O čem si přečtete zítra v tištěném vydání

– Firma Huawei stáhla žádost o bezpečnostní prověrku v Česku

– Jsme na hraně exponenciálního šíření epidemie, říká šéf statistiků

– ČR chce „dobýt“ Arktidu. Pro vstup do mocné polární rady potřebuje Rusko

– Stát nevyužil nabídku pomoci s trasováním

– Požáry zabily už více než 35 Američanů

– Orbán mohl mít k uzavření hranic politické důvody, tvrdí kritici

– Některé linky vozí jen vzduch, říká šéf pražského dopravního podniku

– Česko-čínské objímání: Lánský puč by změnil českou vnější politiku

– Komentář: O psychopatech v politice a vlastním duševním zdraví

– Chtěli jsme čeřit bahýnko paměti, říká Bohdan Sláma o Krajině ve stínu

– Vojáci se převléknou do nových uniforem