Návrh vyhlášky o inkluzi je diskriminační, o podporu přijdou tisíce dětí, varuje expertka

V den návratu dětí do škol se v elektronickém systému vlády objevila novela vyhlášky o inkluzi, která vzbudila velký rozruch mezi učiteli, řediteli, rodiči dětí se speciálními vzdělávacími potřebami i odborníky. Pokud by prošla v podobě, jak ji ministerstvo školství připravilo, školy by v budoucnu nedostaly peníze na platy pedagogických asistentů pro děti, které se nevejdou do kolonek podle diagnózy. O pomoc by tak přišli žáci s tělesným postižením, závažnými vadami řeči nebo specifickými poruchami učení. Co by změna, která ještě není definitivní, mohla znamenat, rozebírá v rozhovoru Lenka Hečková, právnička a členka České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV), která má dceru s Downovým syndromem.