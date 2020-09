Šéf zdravotních statistiků náhle otočil. Před čtyřmi dny číslo R zlehčoval

Ještě před pouhými čtyřmi dny, v pátek 11. září, oznámil šéf zdravotnických statistiků Dušek veřejnosti, že celkové reprodukční číslo pro ČR je rovno 1,35. Nynější hodnota 1,59 tedy představuje dost rychlý nárůst. Rozdíl mezi 1,35 a 1,59 je totiž velký. V prvním případě se na desetinásobek výchozího stavu dostaneme (teoreticky) po osmi týdnech, v druhém již po pěti.

Dušek minulý pátek dodal: „Stále jde tedy o kontrolované šíření nemoci, lineární, nikoli exponenciální.“

To je výrok, který nedává smysl. Jakákoli hodnota R větší než 1 znamená exponenciální šíření. V pátek 11. září u nás bylo dle statistik ministerstva zdravotnictví 1446 nově detekovaných případů covidu. Pokud by počty s tehdejším reprodukčním číslem 1,35 narůstaly po týdnu (což zhruba odpovídá inkubační době), bylo by to 1446 × 1,35 = 1950 po prvním týdnu (tedy 18. září – brzy se budeme moci přesvědčit). Po dvou týdnech, tedy k 25. 9., by (pořád při zachování stejného reprodukčního čísla) to bylo 1446 × 1,35 × 1,35 = 2630 případů. A tak dále. Po osmi týdnech bychom se dostali na desetinásobek výchozí hodnoty, tedy zhruba na 14 000 nových případů denně.

To se určitě nestane přinejmenším ze dvou důvodů: zaprvé by se dávno předtím vyčerpala kapacita testování, takže do těchto hodnot by počty otestovaných narůst nemohly, za druhé by pod vlivem událostí většina lidí změnila své chování (ať už by to nařídila vláda, či nikoli) a epidemie by se přibrzdila.

V žádném případě však nelze o hodnotě 1,35 tvrdit, že nesignalizuje exponenciální růst. Tím spíš, že ÚZIS uvedl i chybu výpočtu a ta je malá (95% interval spolehlivosti 1,32–1,38).

Dušek k tomu Deníku N řekl: