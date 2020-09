Peruánský deník: Pozoruhodný příběh žebráka z autobusové linky číslo 48

Přiznávám, že se snažím žebráky a jejich příběhy ignorovat, protože stejně vím, jaké budou. Verze č. 1: onemocněl jsem a tady na to mám papír. Verze č. 2: Onemocnělo mi dítě (manželka, matka) a tady na to mám papír. Verze č. 3: Včera mě propustili z vězení, dělal jsem hrozné věci a teď chci žít poctivě. Radši mi dej teď, než abych tě musel okrást. Verze č. 4: Vyhodili mě z práce, stydím se prosit o almužnu, ale nic jiného mi nezbývá.

V posledních čtyřech letech se pak nejčastěji setkáte s verzí č. 5: Odešel jsem ze zbídačené Venezuely, děkuji vám za pohostinnost, ale jinou práci jsem tu nesehnal.

Během hodiny v autobuse ploužícím se jako vždy zácpou si poslechnete tři až pět takových vyprávění. Nemůžete si je úplně připouštět, jinak se domů vrátíte bez peněz, zato s kapsami plnými bonbonů. Pokouším se pohroužit se do toho, co si právě čtu, i když kvůli pronikavosti jejich hlasů (někdy zesílených mikrofonem) to jde většinou dost těžko.

Česky? Už to nejde

Je tomu ale zhruba rok, co jeden žebrák plně zaujal mou pozornost. Tohoto chlapíka jsem ve žlutém autobusu linky 48, kterou často jezdím do centra Limy, ještě neviděl. Má v ruce pytlík s bonbony a s ústy plnými „povinného respektu“ žádá, aby si lidé u něho několik cukrátek koupili, protože „žije na ulici a nemůže se dostat zpět do České republiky“.

Tak jsem se ho konečně dočkal. Už před pár měsíci ho totiž v autobuse potkala tchyně, která mi samozřejmě přítomnost českého bezdomovce z autobusu číslo 48 neopomněla při nedělním obědě nahlásit.

Muži, kterému dlouhodobý pobyt na ulici poznamenal tvář tak, že by mu mohlo být padesát, stejně jako sedmdesát, dávám jednosolovou minci, ale místo toho, abych si vzal karamelky, mu česky říkám: „Odkud jsi?“

Tykám mu, protože v Jižní Americe si automaticky tykají i neznámí lidé a já se v tomto ohledu už hodně „zlatinizoval“. Vousatý muž na mě třeští oči. Je vidět, jak moc se snaží vyžvýknout. Polyká němě jako kapr vyndaný před Vánocemi z kádě.

Nakonec španělsky řekne: „Amigo, nikdy by mě nenapadlo, že v autobusu potkám Čecha. Co tu děláš?“

Já na něj před pasažéry, které naše konverzace zjevně zaujala, zase česky: „Vzal jsem si místní děvče a už jsem tu zůstal. Ale proč nemluvíš česky?“ Je vidět, že rozumí všemu, ale léta nepoužívaná řeč se mu zasekává na jazyku. Tak opět španělsky odpovídá: „Já chci, ale už nemůžu. Zapomněl jsem.“

Pak se pustí do hlasitého kritizování Peru, že je to země, kde to stojí za pendrek (dosaďte si peprnější výraz). Tady zase nahodím španělštinu já, abych nám to u osazenstva autobusu, v němž krajan před chvílí žebral o drobné za karamelky, diplomaticky vyžehlil.

Místo corridy žebráci

Když zmatený Čech – jméno se mi z něj nepodaří vymáčknout – žádá zvonkem o zastavení, rozhodnu se, že vystoupím taky. Pokračujeme v bizarní česko-španělské konverzaci. Přiznává, že tu uvízl někdy před dvaceti lety, když se nechal naverbovat jako mula – tedy jako pašerák kokainu. Poseděl si nějakou dobu v base, na cestu zpět do Evropy už po propuštění neměl, a tak skončil na ulici.

„To v autobuse neříkám. Ale pověz mi, co je to za podělaný stát, že to tady klidně prodávají, a když si to vezeš domů, zavřou tě za to,“ hází bláto na zemi, jejíž se stal součástí.

„Neblázni, v Peru nikdo kokain legálně neprodává. To jsi přece musel vědět, že děláš něco zakázaného,“ odpovídám nekompromisně. Krajan něco nesrozumitelně zablekotá, rychle podá ruku na rozloučení a naskakuje do dalšího autobusu, který na křižovatce přibrzďuje. Od té doby jsem ho už nepotkal.

Občas si nyní za koronaviru na něj vzpomenu. Jak asi přežívá období, kdy se výrazně zmenšil počet autobusů i cestujících, kteří mají kvůli hospodářským dopadům pandemie hlouběji do kapsy a ještě k tomu se vůbec nechtějí dotýkat čehokoliv, co měl v ruce někdo jiný.

Navíc žebráků (a pro něj tedy profesních konkurentů) v ulicích přibylo. Možná se ten „můj“ Čech stále nachází v aréně pro býčí zápasy, které úřady hned na počátku koronavirové karantény zřídily jako útočiště pro limské bezdomovce, protože i pro ně jako pro všechny už téměř půl roku platí zákaz nočního vycházení.

Zajímalo by mě, jestli při registraci do „corridy“ taky hlásil, že je z Česka, nebo o tom strategicky pomlčel. Z té „podělané země“ by ho kvůli dávno propadlému povolení k pobytu mohli klidně vyhostit. Myslím, že by si to asi nepřál. Dělal na mě dojem, že se v ulicích Limy už cítí jako doma.