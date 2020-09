Jak v krajských volbách porážet velké strany: návod zpod Ještědu

Tu statistiku lze říct ještě jinak: dosud se konaly patery krajské volby ve třinácti regionech republiky. Z pětašedesáti volebních výsledků spadá 63 do škatulky „v kraji vyhrála velká celostátní strana“.

A o zbylé dva se postarali Starostové pro Liberecký kraj (SLK).

Nejsevernější, nejlesnatější a nejmenší (až na Prahu, ale v té také vítězí celostátní strany) kraj Česka celkově nepatří k chudým a ztraceným vartám kdysi sudetoněmeckého pohraničí. Netrpí dědictvím těžkého průmyslu, odevšad to je blízko do přírody. Ano, mohla by být lepší železnice na Prahu, spojení do východních Čech i liberecká nemocnice, ale celkově to není špatný kout k životu. Patří ostatně ke krajům, které se zalidňují.

Lídr z továrny na kondomy

Navíc ale obyvatelé regionu (žije v něm i autor textu) dali v krajských volbách 2012 i o čtyři roky později jako jediní v celé zemi největší důvěru nikoliv celostátní, ale regionální straně.

Pátrání proč můžeme začít přímo v centru krajského města. Ve výškové budově bývalého textilního výzkumáku mají nejen nejdelší páternoster v republice, ale také tu ve třetím patře, srdci krajského úřadu, sídlí