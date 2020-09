Babiš může být v klidu, Trump si jde pro znovuzvolení i přes mrtvoly v chladicích návěsech. Na vlastní selhání populisté nedoplatí

Komentář Jana Moláčka: Pokud se nestane zázrak, míří Česko do průšvihu. Pořád ještě můžeme doufat, že ne do naprosté katastrofy a ke kolapsu zdravotnického systému. Ale na zemi by drtivě dopadlo i opětovné plošné zavření škol a ekonomiky. Současně se blíží volby, a to dokonce několikery, i když od těch klíčových nás dělí ještě rok. Podle běžných pravidel fungování demokratické politiky by to pro Andreje Babiše nemělo věstit nic dobrého – tím spíš, že průšvih, na rozdíl od toho jarního, bude tentokrát z velké části jeho vina.