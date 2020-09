Jezdíme víc, než bychom museli. Některé linky vozí jen vzduch, říká šéf pražského dopravního podniku Witowski

V polovině září byste měl jednat s odbory o jejich požadavcích na růst mezd. Zaměstnanci chtějí navýšení o inflaci plus dvě procenta. Už víte, s čím na jednání půjdete?

Na tu schůzi můžeme přijít jedině s tím, co jsme našim sociálním partnerům oznámili. Že letos nemáme prostředky na to, abychom jim přidali.

Je i požadavek ve výši pěti procent skutečně nesplnitelný?

Objem mzdových prostředků je 8,5 miliardy korun. Taková částka se vyplácí každý rok a každé procento je pro nás 85 milionů korun. Jen inflace je tak čtvrt miliardy korun. Bavíme se tak o velkých penězích nehledě na to, že růst mezd v dopravním podniku v posledních letech byl solidní.

Za čtyři roky mzdy vyrostly o 25 procent, což považujeme za solidní a je to plně v souladu s tím, co říkáme a co jsme si vytyčili. Tedy že chceme být vyhledávaným zaměstnavatelem, kde lidem nabídneme nejen dobré mzdové podmínky a benefity, ale v dnešní době i stabilitu. V krizových dobách se veřejný sektor stává mnohem atraktivnějším zaměstnavatelem než v dobách, kdy je všem hej. Nestane se vám, že byste desátého na účtu neměli výplatu. Je to důkaz, který přišel záhy po koronavirové krizi – ještě na jaře nás nedostatek trápil a nyní máme ve všech typech dopravy řidičů dostatek.

Naprosto nereálný požadavek

Jednání s městem je tedy v jaké fázi? Je vedení přesvědčeno, že peníze z městského rozpočtu pro dopravní podnik navyšovat nebude?

S městem jednáme permanentně, stejně jako vedeme kolektivní vyjednávání. Město nyní ladí rozpočet na rok 2021. Musí si ujasnit priority. Každý se jí cítí být, stejně jako my. Je ale fakt, že město očekává snížení daňových příjmů o 15 miliard korun. Rozpočet je přitom nějakých šedesát miliard (na příjmové straně, pozn. red.), jedná se proto o významný výpadek. Jen rozpočet dopravního podniku se pohybuje mezi osmnácti a devatenácti miliardami, přičemž až čtrnáct miliard hradí město.

Chodíte ale na jednání s požadavkem navýšení platů o pět procent?

Požadavek pětiprocentního navýšení je naprosto nereálný.

V souvislosti s rozpočtem se hovoří o zdražení jízdného. Řešili s vámi zástupci města ten požadavek předem?

Zdražení jízdného není úplnou novinkou, která by byla na stole teprve v souvislosti s koronavirovou krizí. Teď se ale řeší s mnohem větší intenzitou. Říkám to na různých fórech často, my politiku jízdného nemáme v ruce, je to záležitost magistrátu a ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy, pozn. red.).

My do té diskuse dodáváme data. Příspěvek na úhradu nákladů ze strany cestujících je na úrovni dvaceti procent. Když nám ubyli cestující v souvislosti s koronavirem, příjmy z jízdného kryly náklady zhruba z šestnácti procent. U nejbližší srovnatelné evropské metropole příspěvek kryje náklady z padesáti procent.

Rozhodně to ale není tím, že by tu byly nějaké přemrštěné náklady. Ty souvisí s rozsahem – tedy počtem linek, intervaly, intervaly nočních spojů. Kdybychom chtěli ušetřit velké peníze, budeme jezdit míň. Nicméně je možné udělat i srovnání v České republice – v Brně stojí roční kupon 4750 korun a v Ostravě 3999 korun, tedy víc než v Praze. Kdo se ale někdy projel v Brně, ví, že rozsah městské hromadné dopravy v Praze je mnohonásobně větší.

Ty analýzy jsme četli. Byla tedy chyba slevit pražskou MHD na současnou cenu?

Nemyslím si, že je to chyba. Je to politické rozhodnutí a záleží na prioritách daného politika. My do těchto úvah přispíváme nějakým pohledem. Když politik řekne, že chce MHD zdarma, aby do ní dostal lidi z aut, poskytneme mu studie, které ukazují, že tento krok podle jiných zkušeností fungovat nebude. Rozhodně nechodíme a neříkáme, že jízdenka musí stát pět tisíc korun.

Z těch analýz ale musí vycházet, že zlevnění pražské dopravě nepomohlo. Není to proto manažersky špatný krok?

Já u rozhodování nebyl, ale myslím si, že cílem byla snaha dostat víc lidí do systému.

Politicky to tak prezentováno bylo.

Pak se to tedy ukázalo jako slepá ulička a my se z ní musíme co nejrychleji dostat.

Nevytváří to ale na vás větší tlak ve chvíli, kdy jste závislejší na penězích z města?

To bych neřekl. Nicméně pokud je pro město politicky obtížné zdražit jízdné, můžeme jezdit méně. Máme vymyšleno, jak MHD optimalizovat tak, aby to