Notes: Trasovat nestíháme, o pomoc nestojíme. Slabina Schillerové a co může nabídnout Lukašenko Putinovi?

Agentura, která se zabývá zkoumáním veřejného mínění, nabídla státu své kapacity – tazatele, telefonní linky a počítačové vybavení – na pomoc s trasováním kontaktů nakažených covid-19. Z žádného ministerstva ani většiny hygienických stanic se jí ovšem nikdo neozval, zjistil Jan Tvrdoň.

Problémy mají i testovací místa a laboratoře. Fronty a dlouhé čekací doby na výsledky zvyšují riziko šíření nákazy, popisuje Jana Ustohalová.

Proč je pro slibně rozjetou politickou kariéru ministryně financí Aleny Schillerové možným kamenem úrazu její zeť, brněnský miliardář David Rusňák, vysvětluje Jana Ustohalová.

Běloruský diktátor Lukašenko se v Soči sešel s ruským prezidentem Putinem. Žádné oficiální výstupy ze schůzky nejsou, Petra Procházková shrnuje to, co se ví a tuší neoficiálně. Jedině Moskva může Lukašenkovi pomoci zůstat u moci, rozhodně to ale nebude zadarmo. Z hlubin zapomnění se tak noří fakt, že Rusko a Bělorusko už dvacet let formálně tvoří bizarní entitu zvanou Svazový stát.

Kiril Ščeblykin se sešel s dvojicí běloruských spisovatelů, kteří pobývají v České republice a velmi zajímavě přibližují pohled běloruské inteligence na současné protesty proti Alexandru Lukašenkovi i na pozici své země mezi Evropou a Ruskem.

Samozřejmě, že se v Deníku N nebudeme věnovat konspiračním nesmyslům o „rouškokracii“, ale zároveň nesmí být automaticky tabu názor každého, kdo smysluplnost plošného používání roušek zpochybňuje. A to dělá například lékař Lukáš Pollert, s nímž vedla rozhovor Renata Kalenská.

Za 77. ročníkem benátského filmového festivalu se ohlíží Pavel Sladký v textu, který je především recenzí vítězného snímku Země nomádů – příběhu americké šedesátnice, která hledá východisko z životních zákrut v životě „na cestě“, přesněji řečeno v obytné dodávce.

Lidé na celém světě si na internetu vyměňují tu zdánlivě nejvšednější věc na světě – výhled z vlastního okna. Fenomén popisuje Jana Ciglerová. Vtip je v tom, že to, na co se vy díváte denně, může člověka na druhém konci světa okouzlit. Podle popularity služby WindowSnap se tak často děje.

Nezapomeňte si také pustit Studio N. Filip Titlbach si dnes povídal s Dominikou Píhovou na nepříliš radostné, ale o to důležitější téma – o rekordní nespokojenosti s fungováním demokracie napříč zeměmi, v nichž stále ještě vládne.

Co píší jinde

Podle amerických tajných služeb zvažuje Írán atentát na velvyslankyni Spojených států v Jihoafrické republice Lanu Marksovou. Píše o tom zpravodajský web Politico. Má se jednat o odvetu za zabití vlivného íránského velitele Kásima Sulejmáního na bagdádském letišti letos v lednu.

Přesně před padesáti lety publikoval deník New York Times jednu z nejvlivnějších ekonomických esejí minulého století, v níž pozdější nositel Nobelovy ceny Milton Friedman odmítl koncept společenské zodpovědnosti byznysu. Stejný deník výročí připomíná řadou textů, které stojí za přečtení, například pohledy těžkých vah dnešního amerického byznysu na společenskou zodpovědnost, které se od toho Friedmanova dost liší.

Za pozornost určitě stojí i výpravný speciál zpravodajského webu Aktuálně s názvem Planeta v nouzi, který autoři uvádějí působivou videografikou dokumentující prudké zvyšování průměrné teploty Země.

V zítřejším tištěném Deníku N najdete:

Stát nevyužil nabídku agentury na pomoc s trasováním

Žádná data z Texasu jsme neměli, přiznalo ministerstvo k ukradené tabulce

Česká ambasáda v Berlíně je o krok blíže opravě

Lukašenko byl na jednání s Putinem, Svaz Ruska a Běloruska povstává z popela

Běloruští spisovatelé: Čekáme, že nás Evropa přijme zpět

Reportáž: Poslední věže staroměstských hradeb se dochovaly zázrakem. Přístupné ale nejsou

Druhá vlna nemusela vůbec přijít, říká evoluční biolog Jaroslav Flegr

Komentář: Jak se zahraniční politika změnila v nesrozumitelnou frašku

Benátský filmový festival opanovala kritická Země nomádů

Cyklista König: Opatření na Tour mohou inspirovat Česko

Notes končí, týden začíná, škoda že ne lepšími zprávami. Snad v jeho průběhu nějaké přijdou. Kulminace počtu nakažených se nejspíš ještě nedočkáme, ustavení Ústředního krizového štábu však snad ano. Držte se!