Pokud nezačneme s epidemií bojovat rychle a energicky, budou v Česku desítky tisíc mrtvých, říká Flegr

„Opatření, která zatím nesrazí ekonomiku na kolena, musíme zavést co nejdřív. To, co můžeme udělat relativně bezbolestně, bychom měli udělat okamžitě. Například o rouškách se hodně diskutuje, ale absolutně by se nemělo. Je to něco, co nikoho nic nestojí, a měly se zavést okamžitě,“ říká Jaroslav Flegr.

V nedávném statusu na Facebooku jste napsal, že „opravdu drastická opatření nás čekají už na konci roku“. Také nová globální analýza institutu IHME při Washingtonské univerzitě v Seattlu konstatuje, že v Evropě nebo USA bude letos nejhorší zejména prosinec. Proč bude konec roku s ohledem na covid-19 kritický?

Faktorů je několik. Jedním z nich je charakter jakékoliv epidemie, že tam, kde se ji nepovede regulovat a kde reprodukční číslo stoupne nad 1, dochází k exponenciálnímu nárůstu nakažených. Nejprve je nárůst pomalý, potom stále rychlejší a na konci to