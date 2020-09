„Vysoká, neproniknutelná, krásná.“ Jak si stojí Trumpova zeď na hranici s Mexikem

„Vysoká, neproniknutelná, monumentální, krásná?“ Jaký je stav zdi na hranici s Mexikem čtyři roky poté, co i díky slibům její výstavby Donald Trump vyhrál prezidentský duel v USA.

Do amerických voleb tehdy v roce 2016 zbývalo deset dní. Republikánský kandidát Donald Trump v hangáru na okraji Albuquerque v Novém Mexiku před zhruba šesti tisíci příznivci zopakoval to, co mu na mítincích získávalo největší ovace. „Zeď bude vysoká, neproniknutelná, monumentální, krásná,“ hlásal o bariéře, kterou sliboval postavit podél celé hranice s Mexikem.

Autor textu, který byl v obecenstvu, ho slyšel strašit tím, jak si na USA dělá na jih od dělicí linie zálusk 650 milionů lidí, byť takového počtu obyvatel nedosahuje ani celá Latinská Amerika. Ale s fakty si Trump během svojí byznysové ani politické kariéry hlavu nedělal.

V kampani rozpaloval obecenstvo tím, že díky jeho geniální strategii nebudou muset dát daňoví poplatníci na megastavbu ani cent, protože ji zaplatí mexická vláda. „Sice o tom ještě neví,“ prohlásil jako na jiných mítincích, „ale já to zařídím, spolehněte se na mě“.

Hraniční val ve stínu jiných témat

Nyní se nacházíme o čtyři roky později. Trump, s jehož vítězstvím před čtyřmi lety málokdo počítal, obhajuje mandát a zase útočí z druhého místa. Průzkumy mu opět nepřejí, ale po minulé zkušenosti si stavebního magnáta s proříznutými ústy už nikdo nedovolí předčasně odepisovat.

Jiné je také to, že