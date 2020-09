Možná nás covid sejme. Třeba tady zemřou tisíce lidí. Roušky nejsou jediná záchrana, říká Pollert

Lékař Lukáš Pollert si na svém facebookovém profilu téměř denně dělá legraci z noušení roušek a strachu lidí kvůli covidu-19. V rozhovoru pro Deník N vysvětluje, co mu na ústenkách vadí a jestli by se v budoucnu nechal vakcínou proti této nemoci očkovat.

Jací pacienti leží v současnosti v Motole na kardiochirurgické pooperační JIP?

Leží tam jeden pacient po velmi náročné transplantaci plic, která byla jednou z nejtěžších, co se vůbec v Motole dělaly. Byl na tom hodně špatně. Teď vypadá dobře, ještě je tedy na dialýze. Pak tam jsou pacienti po kardiochirurgických operacích a po velkých cévních výkonech. Teď u nás leží asi sedm pacientů.

Žádný pacient s covidem-19? V březnu jste se na stejné jipce právě o takové staral.

Teď ne. Ale na ARO leží dva pacienti s covidem-19, ti jsou na plicním ventilátoru. Takže v celém Motole máme pacienty s touto nemocí jen dva. Začátkem týdne jsme měli nějaké sezení v Motole právě s ohledem na to, jak to budeme dělat, až se začnou objevovat těžší pacienti, kteří ventilaci potřebují.

Budeme si je rozdělovat mezi ARO a naši JIP. ARO je obecně plné pořád. My i teď jedeme na sto procent lůžek a nemáme místo navíc. Ale když bude potřeba, umíme to nějak udělat.

Počty nakažených začaly prudce stoupat. Máte tedy pacienty s covidem případně kam umísťovat?

Zatím ano. Záleží na tom, jestli se budou objevovat i chřipky. Pacienti s těžkým průběhem chřipky se vždycky objevují. To teď není. Takže kdyby čísla stoupala dál, samozřejmě se upraví i operativa a to nám nějaká lůžka uvolní. Čili zařídit to umíme.

Když jste zmínil chřipku, obáváte se toho, až se na podzim přidá ke covidu?

Zatím se toho neobávám. Na jaře na mě čísla nemocných zvláštní dojem neudělala. Spíš