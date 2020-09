Proč pojmenoval britský Ipswich ulici po českém básníku Ivanu Blatném?

V nečekaném průniku pověsti českého básnického génia a anglického respektu ke schopnosti nepoddat se totalitě a neohnout záda pojmenoval anglický Ipswich jednu z nových ulic po Ivanu Blatném. Český básník odešel do exilu v březnu 1948. Strávil dlouhá léta v psychiatrických léčebnách a odcházel ze světa v roce 1990, kdy se k němu začala jeho vlast znovu hlásit. Prezident Václav Havel ho posmrtně vyznamenal.

Když odlétal na sklonku března 1948 ještě ne třicetiletý básník jako člen delegace Syndikátu československých spisovatelů do Londýna, měl v hlavě plán. Zaskočil jím nejen své nejbližší okolí, ale také pohlaváry čerstvě se formujícího komunistického režimu. Na osobní přímluvu Vítězslava Nezvala na poslední chvíli nahradil Blatný v delegaci pro režim nespolehlivého Jana Čepa (který později emigroval do Paříže a počátkem 50. let pracoval v Mnichově pro Svobodnou Evropu).

Sotva v pondělí 29. března letadlo přistálo v Londýně, oznámil Blatný, že na svou funkci člena delegace rezignuje, a požádal v Británii o politický azyl. Hned v úterý přispěchalo Rudé právo s úvodníkem, v kterém přiznalo básníkovi „nemalý talent“, v jedné větě ho však současně zařadilo mezi „lidský odpad,“ který skončí stejně na smetišti dějin.

Průkazku člena KSČ poslal uliční organizaci v Brně z Anglie poštou.

Osud však Ivanu Blatnému, kterému vyšly v letech 1940–1945 v bývalém protektorátu tři básnické sbírky,