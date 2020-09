Běloruští spisovatelé: Čekáme, že nás Evropa přijme zpět. Bělorusko už nebude jako dřív

Premiéři zemí V4 se na summitu v Lublinu nakonec nesetkali s běloruskou opozicí. Je to pro vás důležité?

Alhierd Bacharevič: Mezinárodní podpora pro nás má samozřejmě obrovskou hodnotu. Všichni naši sousedi se projevili nejlépe, jak mohli. Hlavně Polsko a Litva. Myslím si, že Svjatlana Cichanouskaja má i bez toho setkání dostatek pozornosti. Nevím, jestli to bude mít nějaký dopad. Nemyslím si, že by to byla ta nejpalčivější otázka.

Julija Cimafiejevová: Já musím říct, že mi to bylo přece jen nepříjemné. Nemohu říct, že bych k tomu byla lhostejná. Protože v Bělorusku jsme teď na takové emoční houpačce – jednou nahoře a jednou zase dole.

AB: Je to složité, protože EU vždy vyjadřuje „hluboké znepokojení“ a tam to končí. To se pak v Bělorusku přijímá s takovým smutným pousmáním.

V jednom z rozhovorů jste mluvil o tom, že nutnost žádat o schengenské vízum je pro vás dokladem, že EU s Bělorusy moc nepočítá. Jak by se měl vztah Evropy k Bělorusku změnit?

AB: Já jsem spisovatel a Julie je básnířka-překladatelka, my nemůžeme mluvit za celou společnost. Lidé od kultury jsou v Bělorusku velmi proevropsky orientovaní. Čekáme od Evropy, že nás uzná jako nedílnou součást Evropy. To je naše historické právo a úděl.

Mluvíme zde o civilizačním výběru a Bělorusko má pouze jednu cestu – a to