Jih Moravy trápí sucho a málo peněz na sociální služby, shodli se lídři kandidátek. Na řešeních ne

„Na sociální služby chybí v kraji minimálně tři sta milionů korun. Lidé většinou nechtějí trávit poslední roky života v domech s pečovatelskou službou. Proto jsme o sto dvacet úvazků navýšili terénní služby a prodloužili je na dvanáct hodin denně, čímž jsme trochu odlehčili pobytovým službám,“ popsal náměstek hejtmana pro sociální věci Marek Šlapal (ČSSD).

S důrazem na terénní služby spíš než na umísťování seniorů do ústavů a na to, aby zůstávali co nejdéle v místě, kde žili často celý život, souhlasili všichni z lídrů. „Vacenovice, kde máme starostku Janu Bačíkovou, to například řeší tak, že vybudovaly seniorský dům uprostřed obce. Starší člověk si tam může pronajmout byt a zůstat ve své komunitě,“ popsal Jiří Nantl (ODS).

Podle něj budou mít lidé při postupném prodlužování délky života čím dál víc volného času. „Práce bude méně. Když budeme třetinu života v důchodu,