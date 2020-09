Výzkumná agentura nabídla státu dvakrát pomoc s trasováním. Vojtěchův resort se ani neozval, prý o ničem neví

Koncem léta, kdy v Česku opět začaly výrazně růst počty nakažených koronavirem, se také začalo velmi výrazně řešit takzvané trasování. Stát již nechtěl zavádět plošná opatření a lidi, kteří se setkali s nakaženými, chtěl rychle dohledávat a posílat do karantény. Například pražská hygienická stanice se ale kvůli zvyšujícímu se množství případů dostala pod velký tlak, její šéfka Zdeňka Jágrová už minulý týden řekla, že kontakty dohledávat nestíhá.

Své kapacity v tomto čase státu nabídla společnost Data Collect, výzkumná agentura, která má zavedenou síť tazatelů pro nejrůznější veřejná šetření. Jednatel společnosti Michal Ševera podle svých slov zaslal letos už dvakrát resortům zdravotnictví a vnitra a také všem čtrnácti hygienickým stanicím nabídku, že by stát za náklady mohl využít jeho pracovníky k trasování.

„V zásadě jde o to, že máme tazetele, kteří se po telefonu vyptávají na různé otázky. Jsou to lidé, kteří nedělají marketing, nejsou to prodavači hrnců ani elektroniky, jsou to pouze tazatelé. Jsme členové organizace SIMAR (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění, pozn. red.),“ říká pro Deník N Ševera.

Dodává, že se mu nikdo z ministerstva zdravotnictví