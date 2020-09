Notes: Proč Trump záměrně zlehčoval koronavirus? A proč je zbytečné vynalézat tisíciúhelník?

Přesuňme se teď na chvíli do 7. února 2020: dne, kdy si americký prezident Donald Trump poprvé zadělal na průšvih. Z letiště ve Spojených státech tehdy vzlétal obří letoun téměř s osmnácti tunami zdravotnických pomůcek do čínského Wuchanu, epicentra nákazy. Ministr zahraničí Pompeo tehdy pomoc zasažené Číně slavnostně oznamoval na Twitteru. A sám Trump ještě o měsíc později srovnával koronavirus s chřipkou.

V jinou hodinu, na jiném místě onoho 7. února však ten samý Donald Trump, prezident, o kterém dosud nevíme, kolik vlastně dluží na daních, říkal novináři Bobu Woodwardovi úplně něco jiného. „Roznáší se to vzduchem. To je vždycky horší než dotykem. Věcí se nemusíte dotýkat, že. Ale vzduch, ten prostě vdechnete a tím se to přenáší. Takže je to velmi ošemetné,“ popisoval například učeně vlastnosti rychle šířícího se onemocnění. A zatímco na dalších sezeních Woodwardovi prezident s hrůzou popisoval, co o koronaviru ví, na veřejnosti se svým politickým rivalům dál vysmíval za roušky.

Když Woodward nahrávky z rozhovorů teď přinesl ve své knize, Trump se hájil tím, že jen nechtěl vyvolávat paniku. Demokraté volají po Trumpově rezignaci, zatímco asi nejsilnější kritika od spolustraníků zazněla, když senátor Mitt Romney řekl, že Trumpovo chování „není ideální“. Připomíná mi to scénu prvního dílu minisérie HBO Černobyl, když inženýr Anatolij Ďatlov glosuje výbuch reaktoru RBMK slovy „not great, not terrible“.

O šokujícím případu, o kterém zřejmě ještě dlouho uslyšíme, mluvila Jana Ciglerová i v podcastu Studio N.

Co opravdu o koronaviru víme a jak jsme daleko ve vývoji medicíny? O tom naopak mluví v rozhovoru s Lenkou Vrtiškovou Nejezchlebovou český virolog Jiří Černý. Ten spolu s dalšími vědci vyvíjí test na koronavirus, ze kterého by měl být výsledek znám za 45 minut, jako testovací vzorek stačí sliny, a navíc by mohl stát už od 500 korun. Ideální by podle něj bylo, kdyby byly testy tak levné a dostupné jako například dnešní těhotenské testy.

Zároveň přiznává, že cesta je ještě dlouhá. A pokud jeho tým někdo předběhne, „megazklamání“ to nebude. „Když už někdo vynalezl kolo, je zbytečné vynalézat tisíciúhelník, který by fungoval podobně,“ říká. A vypráví i o kuriózním případu přenosu viru z Nizozemska.

Podobně jako Donald Trump chtěl svůj veřejný obraz vylepšit i kandidát do Senátu za SPD Vítězslav Novák, jemuž na plakátech za jménem ční exotický titul C.SM. Když jsme pátrali po tom, co tento titul znamená, zjistili jsme, že vlastně nic. Ale není to tak jednoduché. Titul „certifikovaného Sales Managera“ Novák získal ve firmě svého kamaráda a žádnou reálnou váhu nemá, i když nápadně připomíná vědecké tituly z dob socialismu. Ale jak upozorňuje sám náměstek ministra vnitra, který má na starost volby, o nic vážného nejde. „Když si před volbami napíšete na volební lístek, že jste český král, budete český král a buď vám hlas dají, nebo ne,“ řekl Báře Janákové.

Firma Novákova kamaráda nabízí také tematické kurzy, například techniky hypnotického prodeje. Stojí zhruba 12 tisíc korun.

Pokud vás techniky hypnotického prodeje nelákají, pak vězte, že to není vše, s čím SPD do nastávajících voleb přichází. Kandidát na hejtmana na Vysočině Karel Fink zase nabízí seniorům za desetitisíce nefunkční čističky vzduchu. A v jeho „šmejdské“ firmě, na kterou si posvítila i Česká obchodní inspekce, dosud dluží peníze zaměstnancům. Zprávu o obchodním duchu muže, který se už brzy utká o hlasy – přiznejme si, že do velké míry seniorů –, přináší server iDnes.cz.

