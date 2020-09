Novotného výrok o smrti Babiše a Zemana pobouřil špičky ODS. „Neomluvím se za něj,“ trvá na svém starosta

Komunální politik svá slova pronesl v úterním podcastu serveru Info.cz. „Kdybych byl prezident, zavolal bych Koudelku (šéfa BIS, pozn. red.), už pětihvězdičkového generála, a řekl mu: ‚Pane Koudelko, toho Babiše zastřelit, prostě ho odstraňte.‘ On by na mě čuměl, ale já bych mu řekl: ‚Pane generále, vím, že je to nestandardní pokyn tajné službě v demostátě, ale je to v zájmu České republiky, odstranit‘,“ řekl Novotný.

„Pochopil jsem roli atentátníků. Vím, že máme demokracii, kur…, ale je to v zájmu České republiky. Je v zájmu, aby zmizel a umřel a aby Zeman umřel, odešel do věčných lovišť a abych byl poslancem,“ dodal.

Předseda strany Petr Fiala na dotaz Deníku N, zda se s výroky Novotného ztotožňuje a jestli podle něj jsou za hranou,