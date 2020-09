Berlín začíná tušit, že snaha o vstřícnost vůči současnému Rusku a spolupráce s ním byla chybou

Dvacátého srpna byl otráven představitel ruské opozice Alexej Navalnyj. Dvaadvacátého srpna jej z Ruska převezli do Německa, kde mu v Berlíně v nemocnici Charité poskytli pomoc. Sedmého září jej probudili z umělého kómatu. Lékaři nevyloučili možné trvalé následky, ale pacient prý reaguje. Krátce poté, co byl Navalnyj v Berlíně vyšetřen, prohlásila kancléřka Merkelová, že se jedná o otravu, a to látkou ze skupiny novičoků. Dá se předpokládat, že k těmto látkám má v Rusku přístup pouze stát, v zásadě z toho vyplývá, že za otravou Kremlu nepohodlného opozičníka stojí právě on. V tuto chvíli jeho autoritářský vůdce Vladimir Putin.

Tomu ostatně napovídaly i odmítavé a postupem času stále podrážděnější reakce oficiálních ruských míst. Putinův mluvčí prohlásil, že