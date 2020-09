Lukašenko padne. Pochybnostmi bych zradila lidi, kteří tam zemřeli, říká běloruská překladatelka

Jsem si jistá, že Lukašenko odstoupí. Ale obávám se, co s námi udělá Putin, říká běloruská tlumočnice a překladatelka Veranika Bialkovich, která v devatenácti letech opustila vesnici u Minsku a odstěhovala se do Prahy. Teď strávila dva měsíce v Bělorusku a v rozhovoru pro Deník N popsala, jak se na demonstracích cítila.

Protesty v Bělorusku pokračují, demonstranti nepolevují a Lukašenkova moc proti nim přitvrzuje. Studenty zatýkala přímo na fakultě, což vzbudilo velkou vlnu solidarity, v cele nebo v exilu končí jeden člen opozice za druhým. Jak situaci v zemi vnímáte vy? Po dvou měsících v Bělorusku jste se před pár dny vrátila do Prahy.

Je to hrozné. Zadržovali studenty přímo na půdě univerzity. Uvnitř. Není jasné, jak se tam OMON nebo kdovíjaké složky dostaly. Na této fakultě (Filologická fakulta Běloruské státní univerzity, pozn. red.) jsem před lety studovala, takže vím, že nikdo zvenčí nemá šanci vidět, co se na dvorku děje. Takže těžkooděnce musel někdo zavolat. To jsou takové traumatizující věci. Říkám si, jak je tohle na vysoké škole možné, a ptám se, proč vedení univerzity na jejich podporu nic neudělalo. Prostě se za ty studenty nepostavilo.

Zásah bezpečnostních složek na univerzitě je něco jako vkročení na svatou půdu. Naskočil mi rok 1989, Československo a „bijí naše děti“.

Asi to tak je. Zřejmě to bylo vnímáno tak, jak říkáte, protože den po zatýkání přijeli rodiče a od vedení univerzity se dožadovali vysvětlení. Pro mě asi nejsilnější symbolický krok ze strany státu souvisel s