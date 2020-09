Notes: Sebetrasování, Boží trest pro patriarchu a roušky pod střechou

Premiér Babiš přišel s tím, že stát připravuje tzv. sebetrasování. Ministr Vojtěch vzápětí vysvětlil, že půjde o sebereportování. Více o projektu, jehož pilot už probíhá na olomoucké hygienické stanici, která ale o ničem neví, v článku Hanky Mazancové a Ivy Bezděkové. Po ušití roušek a vytrasování se svépomocí už zbývá snad jen samoléčba a samofunusizace.

Hradu chybí kvůli koronakrizi peníze, hodně peněz. Kancléř Mynář proto žádá poslance o dalších 215 milionů. A vláda už „obolus“ Hradu přiklepla a schválit to tak musí jen Sněmovna, kde má Hrad podle exšéfa TOP 09 „hlasovací většinu“.

ČSSD jde v Jihomoravském kraji v blížících se volbách o hodně. Dvě volební období měla hejtmana, teď straně průzkumy dávají okolo pěti procent. Krajský lídr sociálních demokratů Šlapal říká, že o koalici je ochotný se bavit se všemi. I s SPD a komunisty. „Komunisté jsou dnes salonní. Ti bývalí, kteří čtyřicet let škodili, se dávno rozprchli do jiných ekonomických a politických struktur,“ říká v rozhovoru Šlapal.

Premiér Andrej Babiš se svými lidmi představil během startu předvolební kampaně festival úspěchů hnutí ANO. Tvrdí, že ho nezajímají „kecy“, ale výsledky. Jenže některá čísla tak úplně nesedí s realitou, zjistil Honza Tvrdoň. A tématu se věnoval i dnešní podcast.

Gigantický projekt Nord Stream 2, rusky známý jako Severnyj potok 2, spojující Rusko s Německem bez tranzitních zemí, je hotový z 90 procent. V Moskvě už pomalu otevírali šampaňské, jenže pak přišla zpráva o otravě ruského opozičníka Navalného. Proč by dostavbu plynovodu mohl zhatit jeden opozičník a trocha jedu, popisují Petra Procházková a Kirill Ščeblykin.

Od čtvrtka už budou zase povinné roušky ve všech vnitřních prostorách po celém Česku. Podle ministra Vojtěcha platí pravidlo “pod střechou se rouška nosí, venku nikoli“. Nošení roušek bude povinné i ve firmách, tedy pokud nedodržíte vzdálenost dvou metrů od kolegů. Někteří ale roušky nosit nemusí. A ministerstvu zdravotnictví na výjimky skoro nestačila abeceda.

Jedna z vedoucích farmaceutických firem světa, britská AstraZeneca, pozastavila testování vakcíny proti covidu-19. Důvodem je podezření, že u jednoho z účastníků studie způsobila vakcína, jejíž pracovní název je AZD1222, zdravotní potíže.

Lidé v Česku jsou podle šéfa české WHO méně disciplinovaní než obyvatelé okolních zemí a nepovažují covid-19 za vážný problém. WHO zhodnotila vývoj pandemie v Česku jako znepokojující. „Myslím, že první vlna nikdy neskončila,“ řekl ředitel české pobočky WHO v rozhovoru. Tak už jen sedm osm vln a přijde vlna devátá. Ta poslední.

Co se dočtete v zítřejším tištěném vydání Deníku N?

– Premiér Babiš: Lidé se mají sami trasovat

– Česká vakcína zaostává, ale pořád se s ní počítá

– První vlna neskončila, Češi neberou virus vážně, říká šéf české WHO

– Navalnyj může zastavit Nord Stream 2

– Bejrút je svorný, ale Libanon na dně, říká dobrovolnice

– Virolog: Vyvíjíme levnější a rychlejší test. A budou na něj stačit sliny

– Postkomunisté vládnou, ale ekonomiku táhnou mladí

– Zemanův postoj beru prostě jako fakt, říká český diplomat v Kosovu

– Benátský festival v roušce hlásí poloviční účast

– Krajina občanské války jihočeské očima Bohdana Slámy

– Výzkum poslal do debat stranu téměř bez lidí

Krátce z domova i ze světa

Koronakarma nikdy nespí. Ukrajinský patriarcha Filaret, podle kterého je šíření koronaviru Božím trestem za stejnopohlavní manželství, je sám nakažený.

A že na každého jednou dojde, ukazuje i případ z Francie. Policie v Norsku zatkla podezřelého z útoku v Paříži, který se stal před 38 lety. Po atentátu v židovské restauraci v ulici Rue des Rosiers v roce 1982 zůstalo šest obětí a 22 zraněných.

Jaké je nejlepší bistro v Praze? Podle amerického herce Orlanda Blooma je to restaurace La Finestra in Cucina. Bloom strávil v Praze natáčením filmu deset měsíců, během nichž do vyhlášeného italského podniku často chodil.

Americký rapper Kanye West to s politikou myslí vážně. Je zaregistrovaný na další kandidátní listině, tentokrát ve státě Mississippi. Rapper se už kvalifikoval jako nezávislý kandidát v dalších státech včetně Arkansasu, Idaha, Iowy, Tennessee, Oklahomy a Utahu.

Konec Kardashiankám! Po čtrnácti letech a dvaceti sériích končí americká reality show Kardashianovi, která proslavila své protagonistky, sestry a matku Kardashianovy, a učinila z nich miliardářky. Poslední díl bude odvysílán v roce 2021.

Na zhoršující se epidemiologickou situaci bryskně zareagoval i pražský dopravní podnik. S okamžitou platností zavedl automatické otevírání dveří ve všech zastávkách tramvají, a to včetně zastávek na znamení.

A dobrá zpráva nakonec. Jídelna Kuchařky bez domova nově zaměstnává tři ženy na stálý pracovní poměr a patnáct brigádnic. Ženy, které žily na ulici, se v pražské provozovně díky stálé práci stavějí znovu na nohy a zapojují se do chodu společnosti.

Hezký zbytek dne přeje Bára Němcová.