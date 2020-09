Lidé by se podle Babiše mohli sami trasovat. Všichni by měli být zodpovědní vůči sobě a nečekat, že stát něco nadiriguje, prohlásil

Lidé nakažení koronavirem by se mohli sami trasovat, sami by hygieně poslali seznam svých kontaktů. Oznámil to premiér Andrej Babiš (ANO). Jak přesně by měl koncept vypadat, ale zatím není jasné. Detaily chce ministerstvo zveřejnit nejpozději do pátku. Podle ministerstva zdravotnictví už pilotní projekt probíhá na olomoucké hygienické stanici, ta ale o ničem neví.