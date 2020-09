Chlapi sobě. Česká média jsou dlouhodobě pod nadvládou mužů, jejich vliv nyní ještě roste

Komentář Josefa Chuchmy: Jsou-li média utvářející veřejné mínění ve věcech politiky a jiných společensky důležitých oblastí dlouhodobě a vychýleně formována jedním pohlavím, nemůže to nevytvářet vychýlený obraz o světě, o možnostech jak žít, jak přemýšlet, co dělat. Pohlaví a myšlení nejsou bez vzájemné závislosti.

Na zasedání Rady Českého rozhlasu, které se uskutečnilo koncem srpna, zhodnotil generální ředitel tohoto média René Zavoral dosavadní letošní práci instituce, v jejímž čele stojí. Oznámil mimo jiné, že do publicistických Názorů a argumentů na ČRo Plus bude přispívat víc žen – například Julie Hrstková, Veronika Lefrancois nebo Klára Vlasáková. Bylo tedy velmi načase, ale problém je širší i hlubší a zdaleka se netýká jen veřejnoprávního rádia.

Až na jednu krátkou epizodu žádnému vlivnému českému médiu – vlivnému ve smyslu moderování veřejné debaty o směřování společnosti – v polistopadovém období nešéfovala žena: České televizi, Českému rozhlasu, MF Dnes (tu vedla od ledna 2014 Sabina Slonková, ale po půl roce odešla), Lidovým novinám, Hospodářským novinám, Právu, Respektu, Reflexu, Týdnu, ekonomickým týdeníkům… žádnému z nich.

Žena se ve vydavatelství takových médií sem tam vypracuje do vysoké manažerské pozice, z níž však jen velmi zprostředkovaně může ovlivnit, o čem se každodenně píše, co a jak se komentuje. Pravda, jeden čas působila na postu programové ředitelky a výkonné ředitelky TV Nova Libuše Šmuclerová, která nyní spoluřídí vydavatelskou firmu Czech News Center; to je však výjimka.

V zahraničí přitom ženy řídí či řídily takové tituly jako Guardian, Financial Times, Sunday Times či National Geographic.

Ženy nevedou ani nedozírají

Buď v reakci na oligarchizaci tuzemských médií, anebo proto, že určité okruhy novinářů seznaly, že chtějí produkovat své vlastní médium a mít vliv, vzniklo v posledních letech několik titulů. Echo 24, Forum 24, Info.cz, Seznam Zprávy, Reportér, Deník N, Hrot. Minimálně první tři se profilují jako média názorová, vlivová a silně politicky zaměřená – a silně v nich převažují názory a zaměření mužů.

Impulzem, respektive „poslední kapkou“ k napsání tohoto textu byla fotografie