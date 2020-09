Cena by šla srazit i na pětistovku, říká o nových testech na covid virolog Černý. I jeho tým je vyvíjí

Rychlejší, levnější, dostupnější a pouze ze slin. Takové mají být nové LAMP testy, které vyvíjejí i české laboratoře včetně týmu virologa Jiřího Černého z České zemědělské univerzity. „Cena by se dala srazit až na pět set korun a výsledky by mohly být za hodinu,“ říká virolog. V rozhovoru popisuje, jak mají nové testy fungovat, zda virus ohrožuje psy a kočky a také, co by nás mohlo před nákazou ochránit.