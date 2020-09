Babišova čísla můžou fungovat, Hamáček hraje vabank. Odborníci hodnotí start předvolebních kampaní

Českou republiku zaplavily předvolební billboardy, politici rozjeli kontaktní i onlinovou kampaň. Krajské a senátní volby, které se uskuteční už za necelý měsíc, jsou pro řadu stran velmi důležité. Často proto do zbraně povolaly nejviditelnější tváře a zvolily témata, jež mají oslovit co nejvíce lidí.

Zejména na sociálních sítích zarezonoval start kampaně hnutí ANO. Současný hegemon české politiky před týdnem v Olomouci zahájil kampaň se sloganem „ukázaná platí“, v níž představil výsledky svého vládnutí. Jak ukázala analýza Deníku N, řada z nich je značně přikrášlená nebo je krajské samosprávy vůbec neřeší.

Podle politologa Otto Eibla z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity ale může tato kampaň i tak dobře zafungovat. „Už to, že se to přetřásá, straně může pomáhat – mluví se o ní, nemluví se o druhých. Kampaň pak dělá přesně to, co