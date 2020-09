O ideologii zas tak nejde, budeme jednat se všemi. Komunisté jsou dnes salonní, SPD alespoň oťukám, říká jihomoravský lídr ČSSD

Z jakého důvodu je váš bývalý a velmi viditelný hejtman Michal Hašek na kandidátce až osmnáctý?

Sám to tak chtěl. Nechtěl kandidovat nikde na čele, ale říkal, že chce být na nějakém důstojném místě.

U něj ale existuje reálná možnost, že jej lidi vykroužkují i z osmnáctého místa. Není ale po všech skandálech pořád ještě dost toxickou postavou pro povolební vyjednávání?

Pokud by někdo vstupoval do voleb s tím, že chce být bijec nějaké osobnosti, a ne proto, že chce prosazovat svůj program, byla by to chyba.

V Brně se v minulém období do vládnoucí koalice dostalo hnutí Žít Brno, které postavilo kampaň na kritice bývalého sociálnědemokratického primátora Romana Onderky. Při povolebních vyjednáváních si pak jako podmínku dalo, že nebude jednat s ČSSD, pokud u toho bude pan Onderka, což nakonec také prosadilo.

Pokud to tak někdo postaví, bude to jeho problém, že s námi nebude jednat. Bylo by naprosto hloupé