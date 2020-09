Otrávený Navalnyj může zastavit Nord Stream 2 nebo z něj učinit páku na Rusko

Byla by to zatím největší rána pro Rusko od roku 2014, kdy za anexi ukrajinského Krymu svět Moskvu potrestal řadou sankcí. Ty, které se týkaly exportu energetických surovin do EU, ale politici takticky a opatrně obešli. Útokem na lídra ruské opozice může přetéct i německý pohár trpělivosti.