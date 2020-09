Pomáhá ve zničeném Bejrútu: Lidé jsou solidární, ale Libanon je na dně

Země byla už před ní na pokraji kolapsu, ale o to vážnější důsledky měl výbuch, který zabil nejméně 190 lidí a zničil desetitisíce budov. Adéla Al Sharuaová, která pracuje pro organizaci Človek v ohrození, přijela s kolegou do Bejrútu pár dní po explozi, aby koordinovala humanitární pomoc.

Do té doby pracovala na turecko-řeckých hranicích, kde sledovala a evidovala ilegální deportace ze strany Řecka.

Když přijela do Bejrútu, měla pocit, jako by se ocitla v poválečné Sýrii, kde byla loni. „Viděla jsem obrovskou solidaritu mezi místními a zároveň chaos, do toho každodenní protesty a vysoká inflace… Strach, neklid a nejistota,“ popisuje situaci ve městě.

Znepokojení Libanonci

Adéla Al Sharuaová v Libanonu