Notes: Pekingu, prosím tě, nezlob se. Toho nezbedu už pan prezident exemplárně potrestal

To jsem si fakt nevymyslel. Setkání i předání informace, že předseda Senátu u Miloše Zemana skončil, potvrdil kolegovi Lukáši Prchalovi vysoce důvěryhodný zdroj – prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Když se kácí les, létají třísky, konstatuje jedno moudré přísloví. Vojenští stratégové tomu v angličtině říkají collateral damage a znamená to, že při „kácení“ přijde sem tam k „úrazu“ i zcela nevinný člověk. Což tedy neznamená, že by se kácet nemělo, nicméně není dobré to brát šmahem, respektive nenechat v lese ani dřívko. A právě na to upozorňuje ve svém komentáři Milan Petrák v souvislosti s bojem za práva žen či menšin.

Ukázaná (často) neplatí. Andrej Babiš vytáhl se svým ANO do předvolebního boje se sloganem Ukázaná platí. Po celé zemi nechal rozmístit bilboardy odkazující na sliby z předchozí kampaně a jejich údajné plnění. Kolega Jan Tvrdoň si dal práci a ověřil, co z toho je pravda a co si pan premiér vycucal z prstu. Docela zábavné čtení.

Rozvod bez dohody. Británie původně volila mezi „soft brexitem“ a „hard brexitem“. Teď to vypadá, že si zvolila „no-deal brexit“. A ten se může stát branou ke státním intervencím, o nichž se na ostrovech mluvívalo jako o socialismu. Co dál by to pro Británii i Evropskou unii znamenalo, vysvětluje náš tamní spolupracovník Ivan Kytka.

Čeho se bojí David Černý. Jana Ciglerová vyzpovídala výtvarníka Davida Černého. Ne ovšem o jeho současné výstavě v pražské DSC Gallery, jejímž leitmotivem jsou mužské i ženské genitálie ve všech možných podobách. Ale třeba o tom, co si myslí o Andreji Babišovi (nečekejte žádný jednoznačný odsudek), Václavu Havlovi (jeho roli prý mohl klidně sehrát někdo jiný) či jeho strachu z mentální pandemie.

Sám sobě lékařem. Iva Bezděková se zase zeptala jednoho z členů vedení Sdružení praktických lékařů, co má dnes dělat člověk, kterého náhle přepadnou vysoké teploty nebo ho začne silně bolet v krku. Po přečtení rozhovoru jsem nabyl dojmu, že si holt budu muset nějak pomoci sám. Stát by aspoň mohl zařídit dotisk populární knihy Domácí lékař.

Trestuhodná neposlušnost. Jedna ze tří hlavních představitelek běloruského odporu vůči režimu prezidenta Lukašenka odmítla splnit svoji občanskou povinnost a emigrovat z vlasti. A to i přesto, že ji až na hranice odvezli zakuklení muži v dodávce. Podle zatím neověřených zpráv ještě před hraniční čárou vyskočila z auta a roztrhala pas. Více kolegyně Petra Procházková, která se naopak z Běloruska nedávno vrátila.

Nepřeslechněte! Slyšeli jste o spikleneckém hnutí QAnon? Šíří se po celém světě a dorazilo už i do Česka. Kdo za konspiračními teoriemi stojí, kdo jim věří a proti komu jsou namířené, rozebírá v podcastu Studia N odborník na politický extremismus Jan Charvát z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Jsem vysoce morální člověk, nelžu, nekradu, řekl Babiš německému týdeníku Der Spiegel. Informaci a premiérovy další výroky přinesl webový server iDnes, součást koncernu Agrofert, toho času nemajícího nic společného se současným českým premiérem.

České klavíry, které Číňané odmítli kvůli Vystrčilově cestě na Tchaj-wan, koupí rodinná nadace podnikatele Karla Komárka. Rozdá je školám, informovaly Lidové noviny.

V běloruském Tarasovu natíral u silnice jakýsi muž zábradlí na červeno a bílo, tedy barvami, které se běžně v případě zábradlí používají i u nás, aniž tušíme, že se jedná o protilukašenkovskou provokaci (červená a bílá jsou běloruské národní barvy). Přijeli příslušníci speciálních jednotek OMON a zbili ho tak, že musel být převezen do nemocnice.

Rozhlasová stanice Rádio Svobodná Evropa / Rádio Svoboda, která vysílá zpravodajství do totalitních a autoritářských států, oznámila svůj návrat do Maďarska. Důvodem je podle ní omezování svobody médií v této středoevropské zemi za vlády premiéra Viktora Orbána.

A to nejdůležitější nakonec. Nikdo z nás nevěřil, že se kolegovi Filipu Zajíčkovi podaří v redakci vypěstovat grapefruitovníky. Filip však nedbal našich úšklebků a pečlivě každý den ošetřoval nevelký květináč (nic nenasvědčovalo tomu, že by se v něm mohlo cokoliv urodit). Dnes ale všem skeptikům zamrzl úsměšek na rtech. Hned po ránu se uprostřed objevilo cosi zeleného, do brzkého odpoledne se z toho vyklubala bezmála centimetr vysoká rostlinka (fotograficky zdokumentováno), k níž se pak přidala ještě jedna. Pomalu se začínáme těšit na sklizeň.