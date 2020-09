Šance na dohodu EU–Británie po brexitu se zmenšuje. Království chce radši vyrůst v technologického obra

Ještě než dorazil Michel Barnier časným ranním vlakem z Bruselu k osmému kolu jednání o budoucích vztazích mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií, postaral se britský premiér Boris Johnson sérií prohlášení o dramatickou předehru, hraničící podle kritiků s diplomatickým buranstvím.

Další komentátoři připomínají, že jde spíše o tradiční vymezení maximalistických pozic, z kterých je Británie připravena ustoupit, aby dosáhla co nejlepšího výsledku. Ten má okruh lidí kolem Borise Johnsona definovaný jako co nejvýhodnější a „bezešvý“ přístup na jednotný trh, bez cel, tarifů, kvót a jakýchkoliv bariér, aniž by země zůstala vázána regulacemi, které jí nevyhovují.

Drama v režii Downing Street 10

Předehra dalšího dramatu v krkolomných rozhovorech přišla v noci ze soboty na neděli. Před devátou hodinou večer přistálo v e-mailových schránkách