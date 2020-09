Lukašenkův boj s opozicí, indicent na hranicích: Kalesnikavová prý odmítla emigrovat a byla zatčena

Je na vojenské základně běloruských pohraničníků u obce Prudok, číslo posádky 1257.247768. Tvrdí to její advokát a kolegové z Koordinační rady běloruské opozice.

Co s ní bude dál? To nevědí ani oni. Ukážou to nejbližší hodiny. Už teď jí ale politologové předpovídají: pokud tuhle bitvu přežije, může z ní jednou být běloruská prezidentka.

První zprávy o tom, že se včera unesená lídryně běloruské opozice Maryja Kalesnikavová snaží překročit bělorusko-ukrajinskou hranici směrem na Ukrajinu, se objevily v agenturách dnes ráno. Zavládl informační zmatek a několik hodin nebylo jasné, kdo a proč utíkal a komu se to povedlo.

Nyní je už situace jasnější