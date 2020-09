Studio N: QAnon. Světová konspirační teorie proniká do Česka

Internetové konspirační hnutí QAnon se přibližuje hlavnímu politickému proudu ve Spojených státech. Někteří z jeho příznivců se vydávají do boje o americký Kongres. Hvězda celého příběhu Donald Trump místo vyvracení neuvěřitelných tvrzení, že sám v tajnosti bojuje s kultem pedofilů uctívajícím satana, raději oceňuje, jak moc vyznavači QAnonu milují Ameriku i jeho samého. Co je QAnon, kde se šíří a kdo mu věří? To vysvětluje politolog Jan Charvát z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který se věnuje politickému extremismu.