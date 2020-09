O sexu s kluky nemluvíme, a tak se o něm učí z porna. Ubližují pak druhým i sami sobě

Svou knihou o dívkách a sexu Peggy Orensteinová před pár lety zbořila mnohá tabu a rozvířila debatu o právech mladých žen na sexuální potěšení a rozhodování o tom, jak budou jejich sexuální životy vypadat. Kromě jednoho bestselleru v životopisu si z téhle zkušenosti odnesla také další námět – došlo jí, že dívčí perspektiva tvoří jen část příběhu a že stejným kulturním tlakům čelí mladí muži. V knize Boys & Sex se tak Orensteinová znovu vydala do světa dospívajících, aby skrze příběhy a zkušenosti chlapců ukázala, jak vnímají svou vlastní sexualitu, dnešní představy o maskulinitě, emoce i mezilidské vztahy.

Na začátku knihy vysvětlujete, že jste si nikdy neuměla představit, že budete psát o chlapcích a jejich sexuálních životech. Proč měl o tomhle tématu podle vás psát někdo jiný?

Zčásti to bylo kvůli mé odbornosti, 25 let píšu o dívkách. Zároveň jsem byla přesvědčená, že něco takového by měl napsat muž. Ale nenapsal.

Že jsem žena, se nakonec ukázalo jako výhoda. Měla jsem pocit, že za každou větu, kterou mi zpovídaní chlapci neřekli, se mnou sdíleli něco jiného, stejně důležitého, a to právě proto, že jsem žena. A taky jsem žena s kudrnatými vlasy, brýlemi a sešitem v ruce – trochu jsem jim připomínala terapeutku a naše povídání pro mnohé z nich svým způsobem jako terapie zafungovalo.

Zpátky mě držela taky obava, že chlapci nemluví a já skončím s přepisy rozhovorů plných jednoslovných odpovědí jako „ne“, „hm“, „jo“. Ale tak to samozřejmě vůbec nebylo. Tohle byl asi jeden z největších mýtů, které se mi podařilo zbořit. Mnozí z nich byli opravdu úžasní a přesvědčiví vypravěči, které je potřeba vyslechnout a snažit se jim porozumět.

Proč jste se nakonec tématu rozhodla věnovat?

Nikdo se nevěnoval tomu, o čem jsem měla pocit, že máme s chlapci mluvit, a o čem bych chtěla číst. Ocitli jsme se v době, kdy se svět kolem nás rapidně mění. Knihu jsem začala chystat ještě před začátkem hnutí #MeToo, už tehdy se ale mnohé představy o sexualitě, sexuálním násilí a konsentu (z anglického slova consent, v češtině souhlas, pozn. red.) na vysokých a středních školách proměňovaly.

Žijeme v době, kdy je porno dostupnější než kdy dřív a o zdravé sexualitě se nemluví. Pokud s chlapci tyhle konverzace nepovedeme, osvojí si spoustu nezdravých, možná i škodlivých praktik. Došlo mi, že