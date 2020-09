O setkání se Zemanem škemrat nebudu. Prohlubováním spolupráce s Čínou jsme prodávali část svobody, říká Vystrčil

Co říkáte na prezidentova slova, že vás kvůli cestě na Tchaj-wan nebude zvát na schůzky nejvyšších ústavních činitelů ke koordinaci zahraniční politiky?

Pan prezident řekl tři nepravdy. První lež je, že jsem řekl, že Tchaj-wan je stát. To není pravda. Po dohodě s ministrem zahraničních věcí Tomášem Petříčkem jsem si na to dával pozor. Nebyla to státní návštěva, byla to návštěva v rámci parlamentní diplomacie. Druhou lží pana prezidenta je, že se schůzky nejvyšších ústavních činitelů konají co čtvrt roku. Poslední byla v březnu a od té doby nic. Mohlo to být krátce po mém rozhodnutí jet na Tchaj-wan. Mohli jsme se sejít a znovu se o tom bavit. Třetí lež byla, že byl trojnásobný nesouhlas, abych na Tchaj-wan jel. Tak to nebylo. Bavili jsme se o mém návrhu na fungování čínské ambasády v Praze a že vyzveme Čínu ke zvážení personálních změn, což nebylo odsouhlaseno. Pak je tu ještě jeden zvláštní rozpor.

Jaký?

Pan prezident ví, že