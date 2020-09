Šíření viru se vládě vymyká z rukou. Ve střední Evropě jsme na tom nejhůř

Naše země začíná za svými sousedy vážně zaostávat, pokud jde o zvládání epidemie covidu. Do druhé vlny, o níž nikdo neví, jak vážná bude, vstupujeme nejhůř z pětice středoevropských zemí. Co dělají v Polsku, Rakousku, v Německu a na Slovensku lépe než my?