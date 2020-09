Čína a Rusko slaďují noty. Jejich velvyslanci se společně obrátili na Američany, aby jim vysvětlili, jak vnímat 2. světovou válku

Glosa Michaela Romancova: Texty dvou autorů nejsou ničím výjimečným, ale pokud jimi jsou ruský a čínský velvyslanec ve Washingtonu, výjimečné to je. Druhého září, 75 let po tom, co byla na palubě bitevní lodi USS Missouri kotvící v Tokijském zálivu podepsána japonská kapitulace, kterou skončila druhá světová válka, byl výsledek jejich spolupráce publikován na webu Defense One.