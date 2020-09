Změřil rekordní Hranickou propast: Je jako vánoční stromeček, potápíme se v minerálce a nejhorší je nuda při výstupu

Hranická propast je nejhlubší zatopenou sladkovodní jeskyní na světě. Dosud potvrzená hloubka je 404 metrů pod vodou, ta skutečná ale zůstává neznámá. Podle nové studie badatelů z Akademie věd by mohla měřit okolo kilometru. „Pořád si udržuje svoje tajemno. Z malého problému dole pod vodou se ale rychle stane velký,“ říká potápěč David Čani, který v roce 2016 pomohl její hloubku změřit.

Badatelé z Akademie věd v nově publikované studii odhadují, že by Hranická propast mohla mít hloubku okolo kilometru. Je pro vás to číslo překvapivé?

Články, které teď vyšly, jsou trošku zvláštní, protože tady pořád mluvíme o domněnkách. Podobné dohady jsou tu už řadu let, to není nic nového. Máme náznaky, které svědčí o obrovské hloubce propasti, s těmito informacemi ale pracujeme již dlouho. Potvrzená je hloubka, kterou jsme naměřili robotem, a tam vše nasvědčuje tomu, že by propast měla být hlubší.

Podle čeho se dá hloubka propasti odhadnout?

Celé je to založeno na způsobu, jakým se propast tvořila. My pracujeme s teorií, že „kyselka“ vyhlodávala masiv a narušovala horninu odspodu. Lze si to představit jako vánoční stromeček, čím hlouběji jdeme, tím větší a širší prostory mohou být. Záběry odsud ale nemáme. Helium a oxid uhličitý, které vodu prosycují, jsou z hloubek až