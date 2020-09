Zbavili se odpovědnosti a hodili ji na nás. My ale nejsme odborníci na roušky a hygienu, zlobí se ředitel gymnázia s nakaženou studentkou

Jak jste se o nákaze dozvěděli?

Včera mi to zavolali rodiče studentky. Nakazila se pravděpodobně ve sportovním klubu. Protože její rodiče pracují ve zdravotnictví, poslali ji na testy a odpoledne se dozvěděli, že je pozitivní. Poté co jsme spolu volali, jsem vyhlásil ředitelské volno a kontaktoval jsem hygienickou stanici. Ta rozhodne, co se bude dít dál.

Jaká hygienická opatření ve škole platila?

To, co bylo zapotřebí, jsme učinili. Ale znáte české prostředí – jedna společnost mi napsala, že ji hned kontaktoval anonymní zaměstnanec gymnázia, který tvrdí, že jsem jako ředitel nezajistil vše potřebné pro hygienické zabezpečení školy.

Ta informace se dostala i k nám do redakce. Bylo tam třeba uvedeno, že jste nerozdali roušky. Ty byly školám jen doporučené…

Už u maturit přitom každý pedagog vyfasoval štít a bylo dohodnuto, že roušky si budou zajišťovat sami. Škola má rezervní roušky, všechno možné mohou vyfasovat. Já ale nejsem odborník na roušky a nedovolím si nařídit nošení roušek ve škole. Kdyby kvůli tomu někdo náhodou onemocněl, půjdu k soudu, protože jsem mu zničil zdraví. Nošení roušek ve škole